Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olmuştu. Bu ağır yenilginin faturası Ancelotti'ye kesilirken, Arda Güler de deneyimli çalıştırıcıdan kendisinin neden oynatılmadığını açıklamasını istedi.

ARDA GÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Real Madrid'e yakın bir yayın organından çıkan haberde; Maçtan önce Ancelotti'nin, Arda Güler ve Endrick'e finalde süre alacaklarını ilettiği belirtildi.

Ancak her iki futbolcu da Barcelona karşısında 1 dakika bile sahada süre alamadı. Haberin detaylarında bu nedenle Arda Güler'in, Ancelotti'den açıklama beklediği kaydedildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi müsabakada boy gösteren Arda Güler, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.