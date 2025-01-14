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  • Ve Arda Güler Ancelotti'den açıklama istedi! “Beni neden oynatmadın?”
Spor

Ve Arda Güler Ancelotti'den açıklama istedi! “Beni neden oynatmadın?”

İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, Suudi Arabistan'da Barcelona ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi müsabakada 5-2'lik ağır bir hezimet yaşarken, Arda Güler'in karşılaşmada hiç süre alamaması İspanya'da da eleştiri konusu oldu. Ayrıca Arda Güler maç sonu, hiç süre alamamasından dolayı Ancelotti'den izahat istedi. İşte ayrıntılar…

Star Gazetesi14 Ocak 2025 Salı 10:55 - Güncelleme:
Ve Arda Güler Ancelotti'den açıklama istedi! “Beni neden oynatmadın?”
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Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olmuştu. Bu ağır yenilginin faturası Ancelotti'ye kesilirken, Arda Güler de deneyimli çalıştırıcıdan kendisinin neden oynatılmadığını açıklamasını istedi.

ARDA GÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Real Madrid'e yakın bir yayın organından çıkan haberde; Maçtan önce Ancelotti'nin, Arda Güler ve Endrick'e finalde süre alacaklarını ilettiği belirtildi.

Ancak her iki futbolcu da Barcelona karşısında 1 dakika bile sahada süre alamadı. Haberin detaylarında bu nedenle Arda Güler'in, Ancelotti'den açıklama beklediği kaydedildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 resmi müsabakada boy gösteren Arda Güler, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken 766 dakika sahada kaldı.

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