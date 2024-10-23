Arda Güler, 2023 yılının yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer oldu.

Ancak sakatlıklar sebebiyle bir süre formasından uzak kalan milli yıldız Arda Güler, ocak ayında Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 gol atarak, aldığı kısa süreleri iyi değerlendirdi.

ARDA GÜLER'E 3 TAKIM TALİP

Ancelotti'nin bu sezon ilk 11'de fazla yer vermediği Arda Güler için gündem olan bir transfer haberleri geldi. Buna göre Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City, Arda Güler için harekete geçti.

MANCHESTER CITY ÖN PLANA ÇIKIYOR

Haberde, Arda Güler transferi için Manchester City'nin daha önde olduğu ve Kevin de Bruyne'nin olası takımdan ayrılmasına karşı alternatif olabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon beklediği süreleri alamayan Arda Güler, eflatun beyazlılarla şu ana kadar 11 maça çıktı. Genç yıldız bu maçlarda henüz skor katkısı üretemedi.