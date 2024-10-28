2021 yılında Real Madrid'in başına getirilen İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan gönderilebilir. İspanyol basınında çıkan habere göre eflatun beyazlıların başkanı Florentino Perez'in, Barcelona maçındaki hezimetten sonra yeni hoca arayışına girdiği ve Ancelotti ile yolların ayrılabileceği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER'LE YILDIZI UYUŞMADI

Arda Güler'in, Real Madrid'e katıldığı Temmuz 2023'den bu yana Ancelotti ile yıldızı bir türlü uyuşmadı. İlk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler için de transfer söylentileri peşi sıra gelmeye başlamıştı.

Ancelotti'nin gönderilmesiyle Arda Güler'in takımda daha fazla forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu.

ANCELOTTİ YERİNE XABİ ALONSO

Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez'in, Ancelotti'nin yerine Bundesliga takımlarından Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'yu sezon sonundan itibaren takımın başında görmek istediği belirtildi.

Bundesliga'da 128 yıl sonra Leverkusen'e şampiyonluk yaşatan Xabi Alonso, futbolculuğu döneminde formasını terlettiği eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.