Arda Turan, Eyüpspor'da olağanüstü bir dönem geçiriyor. İstanbul ekibini 1. Lig'den Süper Lig'e çıkartan genç taktisyenin adı şimdiden çok konuşulurken, gündem olan bir gelişme daha yaşandı.

ARDA TURAN'A BÜYÜK İLGİ

Eyüpspor'da dikkatleri üzerine çeken Arda Turan için teklifler peşi sıra geliyor.

İspanyol basınının daha önce duyurduğu habere göre Atletico Madrid'in, Arda'yı takımın başına geçirmek istediği öne sürülmüştü.

Buna ek olarak Shakhtar Donetsk'in de gelecek sezondan itibaren takımı Arda Turan'a emanet etmek istediği belirtildi.

Ayrıca gelen bilgilere göre Arda için bazı Bundesliga takımlarının da nabız yokladığı iddia edildi.

Arda Turan'ın ise şu anda tek önceliğinin Eyüpspor olduğu vurgulanırken, sezon sonunu işaret ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Arda Turan, bu sezon Eyüpspor yönetiminde 31 resmi maça çıktı. Başarılı teknik adam, takımıyla 14 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 8 de mağlubiyet elde etti.

Eyüpspor, Süper Lig'de ise topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.