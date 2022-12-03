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Spor

Ve Attila Szalai transferi hayırlı olsun! Fenerbahçe'ye servet gibi rakam

Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeye başladı. Premier Lig ekibi Leicester City'nin Attila Szalai için hazırladığı rekor teklifi duyurdular. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Aralık 2022 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Ve Attila Szalai transferi hayırlı olsun! Fenerbahçe'ye servet gibi rakam
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Fenerbahçe'nin vazgeçilmez savunmacısı Attila Szalai'nin talipleri bitmiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester sarı-lacivertlilere Attila Szalai için reddedilemeyecek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

ATTILA SZALAI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İngiltere basınında yer alan habere göre; Ara transferde savunmasını güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi Leicester City, gözünü Fenerbahçeli Attila Szalai'ye dikti. Ada ekibi Macar savunmacının transferini ocakta bitirmek için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE'YE REDDEDİLEMEYECEK DEV TEKLİF

Haberde; Leicester City'nin Attila Szalai'yi kadrosuna katmakta kararlı olduğu, kesenin ağzını açtığı ve Fenerbahçe'ye Macar stoper için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan İngiliz ekibinin sarı-lacivertlileri ikna etmek için Çağlar Söyüncü'yü de takasta kiralık olarak gönderebileceği gelen iddialar arasında.

ATTILLA SZALAI'NİN KARNESİ

Attila Szalai, 2021'in yazında Apollon Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer alan 24 yaşındaki Macar savunma oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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