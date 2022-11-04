Ve Aykut Kocaman sürprizi! Resmen harekete geçtiler

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken gündeme Aykut Kocaman geldi. Sosyal medyada göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesi için binlerce paylaşım yapıldı.

STEFAN KUNTZ YERİNE AYKUT KOCAMAN

Türkiye A Milli Takımı'nda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği ciddi bir şekilde tartışma konusu oldu. Taraftarlar Alman çalıştırıcı ile yolların ayrılmasını istedi. Bu tartışmalar sürerken bir yandan da teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ın adı gündeme geldi.

AYKUT KOCAMAN, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasını isteyen taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Birçok taraftar Aykut Kocaman'ın milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesi için paylaşımlarda bulundu.

AYKUT KOCAMAN'IN KARNESİ

Aykut Kocaman, görev yaptığı Fenerbahçe ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. 57 yaşındaki teknik adam Konyaspor'da ise 1 kez Türkiye Kupası kaldırdı ve son olarak Başakşehir'de görev yaptı.

İşte Aykut Kocaman paylaşımlarından bazıları: