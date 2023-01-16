Ve ayrılığı duyurdular! Gustavo Henrique'nin gözünün yaşına bile bakmadılar

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Gustavo Henrique için karar verildi. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transferde yapacağı takviyelerle hedefine güçlü adımlarla ilerlemek istiyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GUSTAVO HENRIQUE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için karar verildi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Flamengo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1667 dakika süre alan Brezilyalı savunma oyuncusu 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.