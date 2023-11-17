Ve ayrılık duyuruldu! Zeki Çelik, Süper Lig'e geliyor…

2022 yaz transfer döneminde 7 milyon euro bedelle Fransa ekibi Lille'den Roma'ya katılan Zeki Çelik, Jose Mourinho yönetiminde geçen iki sezonda bekleneni veremedi. Başkent ekibi, sezon sonu için milli oyuncuyu gözden çıkardı.

ZEKİ ÇELİK İLE EN GEÇ SEZON SONUNA KADAR

İtalyan basınında yer alan haberde, geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Zeki Çelik'in devre arası veya sezon sonu takımdan ayrılmasına izin verileceği belirtildi. Roma kulübünün, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu, kiralama seçeneğini de göz önünde bulundurduğu aktarıldı.

YERİNE FLORENZİ GELECEK

Zeki Çelik'in ayrılma ihtimali sonrası bölgeye yapılacak transfer alternatifleri belirlendi. Listenin başında, daha önce 8 sene sarı kırmızılı ekibin formasını giyen Alessandro Florenzi bulunuyor. Roma'nın tecrübeli sağ bek için Milan ile görüşeceği iddia edildi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

Milli futbolcu için en ciddi talip Süper Lig devi Galatasaray oldu. Sacha Boey'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın yerli kuralını da düşünen sarı kırmızılı ekip, Zeki Çelik transferi için bir numaralı aday konumunda.

ROMA RAKAMLARI

İtalyan ekibiyle 41 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 3 asist ile skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi