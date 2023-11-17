İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,692
  • EURO
    31,2938
  • ALTIN
    1828.13
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve ayrılık duyuruldu! Zeki Çelik, Süper Lig'e geliyor…
Spor

Ve ayrılık duyuruldu! Zeki Çelik, Süper Lig'e geliyor…

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Zeki Çelik için yeni bir iddia ortaya atıldı. 2. Sezonunu geçirdiği başkent ekibinde beklentilerin altında kalan başarılı sağ bek oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte Zeki Çelik haberinin detayları…

17 Kasım 2023 Cuma 21:07 - Güncelleme:
Ve ayrılık duyuruldu! Zeki Çelik, Süper Lig'e geliyor…
ABONE OL

2022 yaz transfer döneminde 7 milyon euro bedelle Fransa ekibi Lille'den Roma'ya katılan Zeki Çelik, Jose Mourinho yönetiminde geçen iki sezonda bekleneni veremedi. Başkent ekibi, sezon sonu için milli oyuncuyu gözden çıkardı.

ZEKİ ÇELİK İLE EN GEÇ SEZON SONUNA KADAR

İtalyan basınında yer alan haberde, geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Zeki Çelik'in devre arası veya sezon sonu takımdan ayrılmasına izin verileceği belirtildi. Roma kulübünün, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu, kiralama seçeneğini de göz önünde bulundurduğu aktarıldı.

YERİNE FLORENZİ GELECEK

Zeki Çelik'in ayrılma ihtimali sonrası bölgeye yapılacak transfer alternatifleri belirlendi. Listenin başında, daha önce 8 sene sarı kırmızılı ekibin formasını giyen Alessandro Florenzi bulunuyor. Roma'nın tecrübeli sağ bek için Milan ile görüşeceği iddia edildi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

Milli futbolcu için en ciddi talip Süper Lig devi Galatasaray oldu. Sacha Boey'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın yerli kuralını da düşünen sarı kırmızılı ekip, Zeki Çelik transferi için bir numaralı aday konumunda.

ROMA RAKAMLARI

İtalyan ekibiyle 41 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 3 asist ile skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.