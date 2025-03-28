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Spor

Ve Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişme

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinden önce ortaya çıkan habere göre milli futbolcu, geleceği için kararını verdi. İşte Barış Alper Yılmaz haberinin detayları…

Star Gazetesi28 Mart 2025 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Ve Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişme
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Barış Alper Yılmaz cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde milli yıldız, beklenen anlaşmaya imzayı atmaya hazırlanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ TAMAM

Galatasaray'da sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin yakın markajına giren Barış Alper Yılmaz için harekete geçildi.

Buna göre sarı kırmızılı ekibin, Barış Alper Yılmaz'ın 2027'de biten sözleşmesini uzatma konusunda milli futbolcuyla mutabakata vardığı ileri sürüldü.

Yeni kontrata dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtilirken, Barış Alper Yılmaz'ın da Galatasaray'da mutlu olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 resmi maçta boy gösterdi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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