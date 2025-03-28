Barış Alper Yılmaz cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde milli yıldız, beklenen anlaşmaya imzayı atmaya hazırlanıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ TAMAM
Galatasaray'da sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin yakın markajına giren Barış Alper Yılmaz için harekete geçildi.
Buna göre sarı kırmızılı ekibin, Barış Alper Yılmaz'ın 2027'de biten sözleşmesini uzatma konusunda milli futbolcuyla mutabakata vardığı ileri sürüldü.
Yeni kontrata dair detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtilirken, Barış Alper Yılmaz'ın da Galatasaray'da mutlu olduğu ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 40 resmi maçta boy gösterdi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.