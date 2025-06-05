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  • Ve başkandan Alvaro Morata açıklaması geldi! ''Geri dönmek istiyorum'' demişti
Spor

Ve başkandan Alvaro Morata açıklaması geldi! ''Geri dönmek istiyorum'' demişti

Geçtiğimiz günlerde Getafe'ye geri dönmek istediğini söyleyen Alvaro Morata için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin başkanından yıldız golcü için açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Ve başkandan Alvaro Morata açıklaması geldi! ''Geri dönmek istiyorum'' demişti
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın sözleşme bitimine kadar sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmemişken Getafe Başkanı Angel Torres'ten açıklama geldi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Torres, "Morata ayrıldığından beri geri dönmek istediğini birçok kez söyledi. İspanya Milli Takımı'nın kaptanını getirmek büyük bir başarı olur. Galatasaray'daki işini bitirdiğinde, gelmek istiyorsa gelecektir." ifadelerini kullandı.

Morata, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbola başladığı Getafe'ye bir gün geri dönmek istediğini söylemişti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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