İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bedavaya Mohamed Salah! Yüzyılın transferi duyuruldu: Herkes bunu konuşacak
Spor

Ve bedavaya Mohamed Salah! Yüzyılın transferi duyuruldu: Herkes bunu konuşacak

Mohamed Salah, Liverpool serüvenine veda etmeye hazırlanıyor. Mısırlı yıldızın yeni adresini İngiliz basını açıkladı. Mohamed Salah dev bir sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar…

19 Ekim 2024 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Ve bedavaya Mohamed Salah! Yüzyılın transferi duyuruldu: Herkes bunu konuşacak
ABONE OL

Mohamed Salah 8'inci sezonunu yaşadığı Liverpool'da attığı goller ve yaptığı asistlerle kulüp efsanelerinden biri olmayı başardı. Arne Slot yönetimindeki Merseyside ekibinde sözleşmesinin son yılında olan Mısırlı golcü için çılgın bir teklif geldi.

Mohamed Salah'ın transferini Suudi Arabistan Pro Ligi Spor Direktörü Michael Emenalo bizzat kendisi açıkladı.

MOHAMED SALAH ARABİSTAN'A DOĞRU

Suudi Arabistan Pro Ligi Spor Direktörü Michael Emenalo, Mohamed Salah için flaş itiraflarda bulundu. Eemenalo, 32 yaşındaki süper yıldız ile birden fazla Suudi ekibinin yaz aylarında da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Buna karşın Salah'ın sezon sonunda sözleşmesinin bittiğini ve gelecek yaz aylarında büyük ölçüde bedelsiz olarak bir Suudi Arabistan Pro Ligi ekibine imza atacağını belirtti.

EN BÜYÜK ADAY AL HİLAL

Suudi basınında Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için en güçlü adayın Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra gelecek sezon Sadio Mane ile yollarını ayırması beklenen Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın da Salah için devreye girebileceği aktarıldı.

10 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Bu sezona da etkili bir başlangıç yapan Mohamed Salah, Liverpool ile forma giydiği 10 maçta 6 gol ve 5 assitlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.