Mohamed Salah 8'inci sezonunu yaşadığı Liverpool'da attığı goller ve yaptığı asistlerle kulüp efsanelerinden biri olmayı başardı. Arne Slot yönetimindeki Merseyside ekibinde sözleşmesinin son yılında olan Mısırlı golcü için çılgın bir teklif geldi.

Mohamed Salah'ın transferini Suudi Arabistan Pro Ligi Spor Direktörü Michael Emenalo bizzat kendisi açıkladı.

MOHAMED SALAH ARABİSTAN'A DOĞRU

Suudi Arabistan Pro Ligi Spor Direktörü Michael Emenalo, Mohamed Salah için flaş itiraflarda bulundu. Eemenalo, 32 yaşındaki süper yıldız ile birden fazla Suudi ekibinin yaz aylarında da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. Buna karşın Salah'ın sezon sonunda sözleşmesinin bittiğini ve gelecek yaz aylarında büyük ölçüde bedelsiz olarak bir Suudi Arabistan Pro Ligi ekibine imza atacağını belirtti.

EN BÜYÜK ADAY AL HİLAL

Suudi basınında Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için en güçlü adayın Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra gelecek sezon Sadio Mane ile yollarını ayırması beklenen Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın da Salah için devreye girebileceği aktarıldı.

10 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Bu sezona da etkili bir başlangıç yapan Mohamed Salah, Liverpool ile forma giydiği 10 maçta 6 gol ve 5 assitlik performans sergiledi.

Star Gazetesi