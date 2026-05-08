Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla akıllara kazınan Alexander Sörloth, bu yaz Türkiye'ye dönebilir. İstanbul devi, Norveçli golcünün transferinde gemileri yaktı. İşte Alexander Sörloth cephesinde yaşanan sıcak gelişme…

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 21:34
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da son derece başarılı bir sezon geçiren ve gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'un Türkiye'ye geri dönme ihtimali güç kazandı. Norveçli golcünün geleceği Avrupa basınında gündem olurken, yıldız oyuncu için Süper Lig devinin devrede olduğu belirtiliyor.

ALEXANDER SÖRLOTH AYRILABİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'e elenen ve turnuvaya veda eden Atletico Madrid, sezon sonunda kadrosunda büyük değişimlere gitmeyi planlıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte ayrılması beklenen oyunculardan biri de Norveçli santrafor Alexander Sörloth.

İspanyol basınından gelen haberlere göre, 30 yaşındaki santraforun çok fazla süre bulamamasına rağmen skora katkı vermesi dikkat çekse de, takımın oyununa uyum sağlama konusunda hala sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.

Öte yandan Milan'ın Sörloth'a olan ilgisinin, yıldız futbolcunun adını yaz transfer döneminde öne çıkan isimlerinden biri haline getirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN SÖRLOTH OPERASYONU...

Trabzonspor'dan ayrıldığından beri, Türkiye'deki kulüplerle adı sık sık anılan Sörlöth için Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde devreye girebileceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimin Norveçli golcünün transferinde belirleyici olabileceği söyleniyor.

