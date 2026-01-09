İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1516
  • EURO
    50,2812
  • ALTIN
    6200.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve beklenen haber geldi! Alexander Sörloth'u duyurdular
Spor

Ve beklenen haber geldi! Alexander Sörloth'u duyurdular

Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, rotayı santrfor takviyesine çevirdi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir yakından takip ettiği Alexander Sörloth için kulübü Atletico Madrid'in istediği bonservis bedeli belli oldu.

Star Gazetesi9 Ocak 2026 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Ve beklenen haber geldi! Alexander Sörloth'u duyurdular
ABONE OL

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından forvet transferine odaklandı.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir yakın markajında olan Alexander Sörloth için Atletico Madrid'in istediği rakam ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO

Fichajes'ın duyurduğu habere göre, İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için 30 milyon euro talep ediyor. Bu bedelin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı alan LaLiga ekibi, sarı-lacivertlilerden gelecek cevaba göre hareket edecek.

Daha önce Alexander Sörloth cephesiyle de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen Fenerbahçe'nin henüz bu bonservisi karşılayıp karşılamayacağı netleşmezken, kısa süre içerisinde bir karara varılacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 24 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki deneyimli golcü bu maçlarda takımına 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.