Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından forvet transferine odaklandı.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir yakın markajında olan Alexander Sörloth için Atletico Madrid'in istediği rakam ortaya çıktı.

30 MİLYON EURO

Fichajes'ın duyurduğu habere göre, İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin istediği Alexander Sörloth için 30 milyon euro talep ediyor. Bu bedelin altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı alan LaLiga ekibi, sarı-lacivertlilerden gelecek cevaba göre hareket edecek.

Daha önce Alexander Sörloth cephesiyle de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen Fenerbahçe'nin henüz bu bonservisi karşılayıp karşılamayacağı netleşmezken, kısa süre içerisinde bir karara varılacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 24 resmi karşılaşmada görev aldı. 30 yaşındaki deneyimli golcü bu maçlarda takımına 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi.