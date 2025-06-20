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Spor

Ve beklenen haber geldi! Merih Demiral transferi resmen bitti

Merih Demiral kariyerinin son iki yılını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de geçirdi. Adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan milli stoper ile ilgili yeni gelişme duyuruldu. Merih Demiral transferi resmen bitti. İşte detaylar…

Haber Merkezi20 Haziran 2025 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Ve beklenen haber geldi! Merih Demiral transferi resmen bitti
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Atalanta'daki başarılı performansına karşın 2023 yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Merih Demiral takımı Al Ahli'de üçüncü sezonuna girmeye hazırlanıyor. Özellikle altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sıklıkla adı geçen 27 yaşındaki savunmacının akıbeti belli oldu. Merih Demiral sonunda kararını verdi.

MERİH DEMİRAL KARARINI VERDİ

Merih Demiral transfer için kararını verdi. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Atalanta ve Inter ile adı anılan milli futbolcunun kariyerini Al Ahli'de sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Suudi basınında yer alan haberde, 2026 yazına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Merih Demiral'ın kontratı sona erene kadar gelecek tekliflere kapalı olduğu aktarıldı. Böylece Demiral'ın transfer ihtimali resmen bitti.

Merih Demiral'ın Al Ahli ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Avrupa'ya dönüş yapabileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

AL AHLİ UZATABİLİR

Öte yandan Al Ahli'nin Merih Demiral ile yeni bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirebileceği öne sürüldü. Milli futbolcudan oldukça memnun olan Suudi ekibinin gelecek sezonun sonunda yeni kontrat önerebileceği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Merih Demiral bu sezon Al Ahli formasını 44 maçta giydi. 27 yaşındaki savunmacı 3807 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistlik de skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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