Paul Pogba cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aldığı doping cezasının sona ermesinin ardından birçok takımla anılan Fransız orta saha, geleceği için kararını verdi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sürpriz bir transfere hazırlanırken, imza atacağı takımın ismi de belli oldu.

PAUL POGBA GELİYOR

Süper Lig devleriyle de anılan Paul Pogba'nın sıradaki durağı netleşti.

Eylül 2023'ten beri doping cezası nedeniyle futbol oynamayan Paul Pogba'nın, MLS ligi ekiplerinden DC United'a katılmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Buna göre DC United'ın Fransız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Paul Pogba'nın da MLS'te forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

MARSİLYA OLMAMIŞTI

Paul Pogba'nın, Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'ya transferi an meselesiydi.

Fakat son anda çıkan pürüzler sebebiyle oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Son olarak Juventus forması giyen Paul Pogba, bir süredir kulüpsüz pozisyonda bulunuyor.