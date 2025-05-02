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  • Ve beklenen haber geldi! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi
Spor

Ve beklenen haber geldi! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi

Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu. Bir süredir Süper Lig devleriyle de anılan Fransız oyuncunun gelecek sezondan itibaren top koşturacağı lig netleşmeye başladı. Pogba, 2 yıllık anlaşmaya imza atmaya hazırlanırken, taraftarların beklediği haber de geldi. İşte Paul Pogba transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi2 Mayıs 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Ve beklenen haber geldi! Paul Pogba 2 yıllığına “Geliyorum” dedi
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Paul Pogba cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aldığı doping cezasının sona ermesinin ardından birçok takımla anılan Fransız orta saha, geleceği için kararını verdi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sürpriz bir transfere hazırlanırken, imza atacağı takımın ismi de belli oldu.

PAUL POGBA GELİYOR

Süper Lig devleriyle de anılan Paul Pogba'nın sıradaki durağı netleşti.

Eylül 2023'ten beri doping cezası nedeniyle futbol oynamayan Paul Pogba'nın, MLS ligi ekiplerinden DC United'a katılmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Buna göre DC United'ın Fransız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Paul Pogba'nın da MLS'te forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

MARSİLYA OLMAMIŞTI

Paul Pogba'nın, Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'ya transferi an meselesiydi.

Fakat son anda çıkan pürüzler sebebiyle oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Son olarak Juventus forması giyen Paul Pogba, bir süredir kulüpsüz pozisyonda bulunuyor.

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