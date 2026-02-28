İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve beklenen haber! Vedat Muriqi geri dönüyor
Spor

Ve beklenen haber! Vedat Muriqi geri dönüyor

Vedat Muriqi için sürpriz bir gelişme yaşandı. LaLiga ekibi Mallorca'da forma giyen ve ara transfer döneminde adı Süper Lig deviyle anılan Kosovalı santrfor, sezon sonunda bombayı patlatıyor. İşte Vedat Muriqi transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi28 Şubat 2026 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Ve beklenen haber! Vedat Muriqi geri dönüyor
ABONE OL

Vedat Muriqi, Mallorca kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. LaLiga'da ligin son sıralarına demirleyen İspanyol ekibi, zor günler geçiriyor. Takımın skor yükünü çeken ve ara transfer döneminde ayrılığı veto edilen Vedat Muriqi, geleceğine dair sürpriz bir karar aldı.

KÜME DÜŞERSE AYRILACAK

İspanyol basınında yer alan bir habere göre, Vedat Muriqi Mallorca'nın küme düşmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında oyuncunun yeni adresine de yer verilirken Kosovalı golcünün transfere sıcak baktığı belirtildi. İşte o kulüp...

GERİ DÖNÜYOR

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin 1 numaralı hedefi olan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli forvet, Mallorca'nın küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için bir hamle daha yapacağı ve sezon sonunda oyuncuya imza attıracağı ileri sürüldü.

Bu sezon Mallorca formasıyla 24 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda takımına 16 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.