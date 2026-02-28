Vedat Muriqi, Mallorca kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. LaLiga'da ligin son sıralarına demirleyen İspanyol ekibi, zor günler geçiriyor. Takımın skor yükünü çeken ve ara transfer döneminde ayrılığı veto edilen Vedat Muriqi, geleceğine dair sürpriz bir karar aldı.

KÜME DÜŞERSE AYRILACAK

İspanyol basınında yer alan bir habere göre, Vedat Muriqi Mallorca'nın küme düşmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında oyuncunun yeni adresine de yer verilirken Kosovalı golcünün transfere sıcak baktığı belirtildi. İşte o kulüp...

GERİ DÖNÜYOR

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin 1 numaralı hedefi olan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli forvet, Mallorca'nın küme düşmesi halinde takımdan ayrılacak.

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için bir hamle daha yapacağı ve sezon sonunda oyuncuya imza attıracağı ileri sürüldü.

Bu sezon Mallorca formasıyla 24 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, bu karşılaşmalarda takımına 16 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.