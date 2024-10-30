Sacha Boey, 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından 5,65 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer oldu. İki sezon formasını giydiği sarı kırmızılı ekipte 83 maça çıkan başarılı sağ bek, takımına 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

2024 yılının ara transfer döneminde 30 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'in, Almanya macerası beklenildiği gibi olmadı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Sacha Boey, Bayern'e katıldığı günden bu yana sakatlıklar nedeniyle toplamda 26 maçı kaçırdı. Son olarak menisküsünden sakatlanan Boey için sevindirici haber geldi.

SACHA BOEY SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Sacha Boey'in birkaç gün içinde yeniden takımla antrenmanlara başlayacağını ve yakında hazır olacağını açıkladı. Büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey için Münih taraftarının da bekleyişi son bulacak.

BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Sacha Boey, Bayern formasıyla şimdiye kadar 4 maça çıkabildi. 24 yaşındaki Fransız sağ bek, bu maçlarda takımına 1 asistlik bir katkı sağladı.