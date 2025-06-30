Süper Lig'de en son Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı uzun süredir bir takımı çalıştırmadı. Tecrübeli teknik direktör ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Birçok takımın ilgisi olduğu bilinen Avcı kararını verme aşamasında. 61 yaşındaki hocanın yeni adresi ise Arabistan olacak.

ABDULLAH AVCI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Abdullah Avcı için bazı Suudi Arabistan takımları devreye girdi. Arabistan liginden bir takımla görüştüğü iddia edilen Avcı, anlaşma sağlanması takdirde yeni takımına imza atarak teknik direktör olarak sahalara geri dönecek. Tecrübeli hoca için ayrıca Azerbaycan'dan da bazı takımlardan teklif için sıra beklediği gelen bilgiler arasında. Avcı'nın tercihinin neresi olacağı ise merak konusu.

TRABZONSPOR KARNESİ

Abdullah Avcı, geçen sezon yönetiminde olduğu Trabzonspor ile 37 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör Karadeniz ekibi ile ligi üçüncü tamamlarken, Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı.