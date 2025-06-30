İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8191
  • EURO
    46,9596
  • ALTIN
    4221.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve beklenen oldu! Abdullah Avcı geri dönüyor
Spor

Ve beklenen oldu! Abdullah Avcı geri dönüyor

Trabzonspor ve Başakşehir'de başarılı dönem geçiren Abdullah Avcı uzun süredir bir takımda çalışmadı. Ancak tecrübeli hoca yeniden sahalara dönmek üzere. İşte Abdullah Avcı haberinin detayları...

Emre Sarı30 Haziran 2025 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Abdullah Avcı geri dönüyor
ABONE OL

Süper Lig'de en son Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı uzun süredir bir takımı çalıştırmadı. Tecrübeli teknik direktör ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Birçok takımın ilgisi olduğu bilinen Avcı kararını verme aşamasında. 61 yaşındaki hocanın yeni adresi ise Arabistan olacak.

ABDULLAH AVCI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Abdullah Avcı için bazı Suudi Arabistan takımları devreye girdi. Arabistan liginden bir takımla görüştüğü iddia edilen Avcı, anlaşma sağlanması takdirde yeni takımına imza atarak teknik direktör olarak sahalara geri dönecek. Tecrübeli hoca için ayrıca Azerbaycan'dan da bazı takımlardan teklif için sıra beklediği gelen bilgiler arasında. Avcı'nın tercihinin neresi olacağı ise merak konusu.

TRABZONSPOR KARNESİ

Abdullah Avcı, geçen sezon yönetiminde olduğu Trabzonspor ile 37 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör Karadeniz ekibi ile ligi üçüncü tamamlarken, Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.