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Spor

Ve beklenen oldu! Cengiz Ünder Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı

Cengiz Ünder için Fenerbahçe macerası noktalanıyor. Sakatlıklar ve Jose Mourinho'nun takıma gelişiyle birlikte ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, sarı lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor. Cengiz Ünder'in yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar…

15 Kasım 2024 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Cengiz Ünder Fenerbahçe'den resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı
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Cengiz Ünder, geçen sezonun yaz transfer döneminde büyük umutlarla Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Özellikle Serie A ekiplerinden Roma'da sergilediği futbolla göz kamaştıran Cengiz Ünder, Avrupa'da adından oldukça sık söz ettirmişti.

Ancak Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve formayı bir türlü kapamayan milli futbolcu, sarı lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı. Bu kapsamda Cengiz için kulüpler de harekete geçti.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Cengiz Ünder için İtalyan takımlarından Venezia'nın devrede olduğu öne sürüldü. Zaten İtalya'da Roma forması giyen Cengiz'in transferinin gerçekleşmesi halinde ülke futboluna uyum sağlamada yabancılık çekmeyeceği ifade edildi.

27 yaşındaki oyuncunun da İtalya'ya sıcak baktığı ve Serie A'ya geri dönebileceği aktarıldı.

BREST DE CENGİZ'İ İSTİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Cengiz Ünder'i takıma kazandırmak için harekete geçti. Hem İtalya hem de Fransa geçmişi olan Cengiz'in eski formunu yakalamak için bu tekliflerin fırsat olabileceği ileri sürüldü.

AL ARABİ İDDİASI

Katar ligi takımlarından Al Arabi'nin, Cengiz Ünder'i radarına aldığı belirtildi. Fakat Cengiz Ünder'in bu teklife vereceği yanıt ise merak konusu.

ŞU ANKİ DURUMU

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında da takımdan ayrılacağı konuşulan Cengiz'in, beklenen transferi gerçekleşmemişti. Bu sezon sarı lacivertli forma ile sadece 3 maça çıkabilen Cengiz Ünder, 99 dakika sahada kaldı ve skor katkısı üretemedi.

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