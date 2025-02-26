İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4393
  • EURO
    38,2764
  • ALTIN
    3414.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve beklenen oldu! Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Spor

Ve beklenen oldu! Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Buna göre sarı lacivertliler, takımın 38'lik golcü forveti Edin Dzeko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
ABONE OL

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gözünü iç transfere çevirdi. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemek istediği isimlerden biri de Edin Dzeko.

2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Sarı-lacivertliler 38 yaşındaki forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.

Haberde Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Edin Dzeko 19 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.