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Spor

Ve beklenen oldu! Merih Demiral resmen dönüyor: Anlaşma tamam

Merih Demiral için herkesin beklediği transfer sonunda gerçekleşiyor. Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli savunmacının adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Özellikle İstanbul devinin transferi bitirme noktasına geldiği belirtilirken, Merih Demiral da hazırlıklara başladı. Böylece Süper Lig'de yılın transferi tamamlanıyor. İşte Merih Demiral haberinin detayları…

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 07:53 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Merih Demiral resmen dönüyor: Anlaşma tamam
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Merih Demiral, sonunda Süper Lig'e geri dönüyor. Takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sonra ererken, Merih de İstanbul devine imzayı atmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Serie A ekibi Atalanta'dan Al Ahli'nin yolunu tutan Merih Demiral, şimdi de dümeni Türkiye'ye kırdı.

MERİH DEMİRAL DÖNÜYOR

Merih Demiral, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönebilir. Sarı lacivertli ekibin, savunma bölgesi için transfere öncelik verdiği belirtilirken, Merih de Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Yönetimin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama girişimleri sürerken, anlaşma sağlanması takdirde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

MERİH'İN ARABİSTAN GÜNLERİ

Al Ahli ile toplamda 40 maça çıkan Merih Demiral, bu müsabakalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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