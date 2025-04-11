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Spor

Ve beklenen oldu! Mohamed Salah 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Liverpool, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın yıldız ismi Mohamed Salah ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Mohamed Salah 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı
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Liverpool'da Mohamed Salah bilmecesi sona erdi.

Adı birçok takımla anılan 32 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah için İngiliz ekibi Liverpool'dan resmi açıklama geldi. Buna göre kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Salah kalıyor!" mesajı verildi.

Ayrıca Salah, 2 yıllık yeni sözleşmenin altına imzayı attı. Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"YENİ KUPALAR İÇİN KALDIM!"

"Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız."

SEZON KARNESİ

Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla 45 resmi maçta boy gösterdi. Tecrübeli golcü bu karşılaşmalarda takımına 32 gol ve 22 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı.

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