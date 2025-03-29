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Spor

Ve beklenen oldu! Yüzyılın transferi Robert Lewandowski: Resmen imzayı atıyor

Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Polonyalı oyuncu, buna rağmen LaLiga defterini kapatıyor. Başta Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere pek çok takım, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak isterken, sonunda beklenen oluyor. İşte Robert Lewandowski haberinin detayları…

Star Gazetesi29 Mart 2025 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Ve beklenen oldu! Yüzyılın transferi Robert Lewandowski: Resmen imzayı atıyor
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Robert Lewandowski, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılma kararı alan Polonyalı golcü, yeni rotasını belirledi. Buna göre 36 yaşındaki yıldız, hazırlıklara başladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY?

Robert Lewandowski'nin adı özellikle ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de yakından anılıyordu.

Fakat Robert Lewandowski'nin reddedemeyeceği bir teklif gelmesi üzerine sezon sonunda o ülkenin yolunu tutma kararı aldığı iddia edildi.

ROBERT LEWANDOWSKİ BOMBASI

İspanyol basınının haberine göre Robert Lewandowski'nin, gelecek sezondan itibaren Suudi Arabistan'da top koşturabileceği aktarıldı.

Buna göre bazı Arabistan takımlarının, Robert Lewandowski ile yakından ilgilendiği ve Polonyalıya reddedemeyecekleri bir teklif yaptıkları ileri sürüldü.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Robert Lewandowski, yeni sezonda Suudi Arabistan'da forma giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maçta boy gösterdi.

Polonyalı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 36 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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