Yaz transfer döneminin ülkemizde bitimine 1 haftadan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Avrupa için kadroları bildirme tarihi dolsa da Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor. Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell de bu isimlerden birisi. İnigiliz sol bek transfer piyasası açık olan bir lige transfer olmayı bekliyor. Yıldız oyuncu menajerler aracılığı ile Süper Lig devlerine önerildi.

GALATASARAY'IN YENİ SOL BEKİ BEN CHİLWELL

Köhn ayrıldıktan sonra sol bek için Jakobs ile anlaşan Galatasaray bir sol bek daha almak istiyor. Sarı kırmzılı ekip yeni sol bekini İngiltere'de buldu. Chelsea'nin kadro dışı bıraktığı Ben Chilwell'de manajerler aracılığı ile Aslan'a önerildi. Okan Buruk'ta transfere onay verdi. Galatasaray, İngiliz sol bek ile yakında sözleşme imzalayacak.

50 MİLYON EUROYA CHELSEA'YE GİTTİ

Leicester'da yetişen yıldız oyuncu, 2020'de 50 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.

İngiliz ekibinde 106 maça çıkan Chilwell, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 21 kez görev yaparken 1 gol ve 5 asistle oynadı.

Chelsea'da gözden düşen yıldız ismin ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Chilwell'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 2027'de sona erecek.

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