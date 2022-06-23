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Spor

Ve Berke Özer resmen imzayı atıyor! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni adresi...

Berke Özer'in Fenerbahçe'den sonraki durağı belli oldu. Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sona eren Berke Özer'in Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Haziran 2022 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Berke Özer'in bir sonraki durağı belli oldu. Berke Özer'in Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde açıklanacağı iddia edildi.

BERKE ÖZER, GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten Berke Özer ile yolların ayrılacağı açıklanmış ve yeni sözleşme konusunda herhangi bir adım atılmamıştı. 22 yaşındaki kalecinin adı ülkemizden ve Avrupa'dan birçok takımla anılmıştı.

ANDERLECHT İLE ANLAŞMAYA VARDI

Belçika basınında yer alan habere göre; Anderlecht, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Berke Özer ile temasa geçti. Belçika ekibi, 22 yaşındaki file bekçisi ile prensipte anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta forma giymişti. 22 yaşındaki genç file bekçisi, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken 20 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

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