Ve Berke Özer'in kaderi resmen belli oldu! Başkan Ali Koç canlı yayında duyurdu

17 Mart 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 18:52

Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu olan Berke Özer için başkan Ali Koç'tan açıklama geldi. Koç, Berke Özer için, "Seneye birlikte olmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, "Ali Koç: "İki tarafın da hayrı için Berke Özer'le seneye birlikte olmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 19 maçın 18'inde ilk 11'de forma şansı buldu. 21 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatmayı başarırken 20 gole ise engel olamadı.