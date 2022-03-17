İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7228
  • EURO
    16,4228
  • ALTIN
    920.178
  • BIST100
    2133.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Berke Özer'in kaderi resmen belli oldu! Başkan Ali Koç canlı yayında duyurdu
Spor

Ve Berke Özer'in kaderi resmen belli oldu! Başkan Ali Koç canlı yayında duyurdu

Berke Özer'in Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, genç kaleci Berke Özer ile yolların ayrılacağını resmen açıkladı. İşte detaylar...

17 Mart 2022 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 18:52
ABONE OL

Fenerbahçe'de uzun süredir tartışma konusu olan Berke Özer için başkan Ali Koç'tan açıklama geldi. Koç, Berke Özer için, "Seneye birlikte olmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, "Ali Koç: "İki tarafın da hayrı için Berke Özer'le seneye birlikte olmamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 19 maçın 18'inde ilk 11'de forma şansı buldu. 21 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatmayı başarırken 20 gole ise engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.