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  • Ve bir devir sona erdi! Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı açıklandı
Spor

Ve bir devir sona erdi! Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı açıklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr formasını terletiyor. Cristino Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızın ne zaman futbolcu bırakacağını itiraf etti.

8 Mart 2024 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Ve bir devir sona erdi! Cristiano Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağı açıklandı
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Avrupa'da giydiği Real Madrid, Manchester United ve Juventus formalarıyla birçok başarıya ulaştı. Son olarak Kırmızı Şeytanlar sözleşmesi fesholan süperstar, kariyerinin son dönemlerini Suudi Arabistan'da geçirmeye karar verdi. Rekor maaşla Al-Nassr'a imza atan Ronaldo, Arap Yarımadası'nda da yıldız olmayı başardı.

CRISTIANO RONALDO NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK? AÇIKLANDI...

Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına basan Cristiano Ronaldo, birçok ünlü oyuncunun futbolu bıraktığı yaşı çoktan geçti. Futbol severler, Portekizli yıldızın ne zaman futbolu bırakacağı merakla beklerken Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, bir itirafta bulundu. Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Georgina Rodriguez, sahnede Ronaldo temalı kıyafetlerle boy gösterirken, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Kuliste bir arkadaşıyla sohbet eden Arjantinli manken, Ronaldo'nun ne zaman emekli olacağını açıkladı. Rodriguez, arkadaşıyla yaptığı sohbette, "Cristiano bir yıl içinde emekli olacak. Belki iki yıl, bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİNE DE 1 YIL KALDI

Cristiano'nun, Al Nassr ile imzaladığı sözleşme, 30 Haziran 2025 tarihinde son buluyor. Portekizli süperstar, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

31 MAÇTA 28 GOL 11 ASİST

Dünyaca ünlü oyuncu, Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 31 maçta 28 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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