Cengiz Ünder, Roma formasını giydiği dönemde kariyerinin en parlak günlerini geçiriyordu. İtalyan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren milli yıldız, 2018 yılında İtalyan ekibiyle Shaktar Donetks karşısında attığı golle Devler Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu olmuştu. Bu istatistiği geride bırakan isim ise İtalya'da forma giyen bir başka milli futbolcu oldu.

CENGİZ ÜNDER'İN TAHTINI KENAN YILDIZ YIKTI

Cengiz Ünder'in zirvede bulunduğu Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu rekorunu Juventus formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi' nde PSV filelerini havalandıran Kenan Yıldız oldu. Henüz 19 yaşında bunu başaran genç yetenek Ünder'in 20 yaşında gerçekleştirdiği istatistiği geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Listede zirveye yerleşen Kenan Yıldız'ı ve rekorun eski sahibi Cengiz Ünder'i sırasıyla Hakan Çalhanoğlu, Sercan Yıldırım, Sinan Bolat, Colin Kazım-Richards, Oktay Derelioğlu, Bülent Akın ve Emre Belözoğlu takip ediyor. Listede en çok dikkat çeken futbolcu ise bu isimler arasında kaleci olarak yer alan Sinan Bolat oldu.

Başarılı eldiven, Standard Liege forması giydiği dönemde son dakikalarda kornerden gelen topa kafa vuruşuyla attığı golle uzun süre konuşulmuştu.

Star Gazetesi