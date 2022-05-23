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Spor

Ve bir devrin sonu! Cüneyt Çakır'ın tahtı yıkıldı

Cüneyt Çakır geçtiğimiz günlerde açıklanan Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almamıştı. 40 yıl aradan sonra bu organizasyona çağrılan ilk Türk hakem olan Cüneyt Çakır'ın bir dahaki Dünya Kupası'nda da yer almaması bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
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Hakem Cüneyt Çakır'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda düdük çalan Cüneyt Çakır, bu sene ise görev yapacak hakemlerin listesinde yer almadı.

CÜNEYT ÇAKIR, KATAR'DA YOK

4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu sene Katar'da düzenlenecek. FIFA, bu büyük organizasyonda yer alacak hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Cüneyt Çakır, ise yer almadı. Deneyimli hakem 2018 Dünya Kupası'nda ise 2 maçta ve yarı finalde düdük çalmıştı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜNYA KUPASI KARNESİ

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'na 40 yıl aradan sonra çağrılan ilk Türk hakem olmuştu. Bu organizasyonda ilk görevini 2014 yılında yapan Çakır, yarı finali yönetmişti. Deneyimli hakem, 2018'deki Dünya Kupası'nda ise 2 maçta ve yarı final mücadelesinde düdük çalmıştı.

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KARİYER ÖZETİ

45 yaşındaki deneyimli hakem, Süper Lig'de 384, Türkiye Kupası'nda 22, Şampiyonlar Ligi'nde 55 ve Avrupa Ligi'nde 20 maçta görev aldı.

Star Gazetesi

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