Ve bir devrin sonu! Cüneyt Çakır'ın tahtı yıkıldı

Hakem Cüneyt Çakır'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda düdük çalan Cüneyt Çakır, bu sene ise görev yapacak hakemlerin listesinde yer almadı.

CÜNEYT ÇAKIR, KATAR'DA YOK

4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu sene Katar'da düzenlenecek. FIFA, bu büyük organizasyonda yer alacak hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Cüneyt Çakır, ise yer almadı. Deneyimli hakem 2018 Dünya Kupası'nda ise 2 maçta ve yarı finalde düdük çalmıştı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DÜNYA KUPASI KARNESİ

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'na 40 yıl aradan sonra çağrılan ilk Türk hakem olmuştu. Bu organizasyonda ilk görevini 2014 yılında yapan Çakır, yarı finali yönetmişti. Deneyimli hakem, 2018'deki Dünya Kupası'nda ise 2 maçta ve yarı final mücadelesinde düdük çalmıştı.

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45 yaşındaki deneyimli hakem, Süper Lig'de 384, Türkiye Kupası'nda 22, Şampiyonlar Ligi'nde 55 ve Avrupa Ligi'nde 20 maçta görev aldı.