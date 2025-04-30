Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren Fred gösterdiği performansla takımım kilit isimlerinden biri oldu. Özellikle İsmail Kartal yönetiminde forma giydiği maçlarda takımına mağlubiyet yüzü göstermeyen deneyimli futbolcu istikrarlı bir görüntü çizmeyi başardı. Sarı lacivertlilerle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fred için ayrılık haberini ise Brezilya basını duyurdu.

FRED VEDA EDİYOR

Fred yaz aylarında Fenerbahçe formasına veda etmeye hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan haberde; Internacional'in Fred için sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı ve sezon sonunda transferin resmiyet çalacağı aktarıldı.

32 yaşındaki yıldız orta sahanın da kariyerini ülkesinde sürdürmeye sıcak baktığı bilgisi haberin detaylar arasında yer aldı.

MOU'NUN DURUMU ETKİLİ OLACAK

Fenerbahçe'de Fred konusunun akıbeti ise Jose Mourinho'ya bağlı. Portekizli teknik adamın görevine devam etmesi durumunda Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Yönetim bu gelişmenin üzerine Fred için gelecek teklifleri Mourinho'nun ayrılık durumuna göre değerlendirme kararı aldı.

BU SEZON 13 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Fred takımı adına 5 gol ve 8 asistlik skor katkısıyla oynadı.

Star Gazetesi