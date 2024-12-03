Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Avrupa Ligi'nde oyanan Tottenham maçında sakatlanmıştı. Yıldız forvet geçtiğimiz gün ülkesinde ameliyat edildi. Ailevi olarakta zor günler geçiren Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon sahalara dönecek. Ancak Arjantinli oyuncu futbola Galatasaray'da dönmeyebilir.

RİVER PLATE GÜNDEMİNE ALDI

Icardi'nin ailevi sorunlar nedeniyle futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediği öğrenildi. Arjantin basının haberine göre Mauro Icardi'ye River Plate talip oldu. Golcü oyuncunun da bu teklife sıcak yaklaştığı haberde yer aldı. Ancak Arjantin ekibini Icardi'nin Galatasaray'da aldığı maaş düşündürüyor. River Plate, tecrübeli golcüden bu konuda fedakarlık bekliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

31 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performans gösterdi.