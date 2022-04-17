Ve bir devrin sonu: Emre Belözoğlu'nun tahtı yıkıldı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu sezon ortasında aldığı takımını alt sıralardan kurtarmış ve ligde zirve hattına çıkmayı başarmıştı. Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir'de üst üst maç kazanarak bu alanda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile zirveyi paylaşıyordu. Ancak Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bu istatistikte yeni bir rekor imza attı...

EMRE BELÖZOĞLU'NU TAHTINDAN ETTİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, aldığı 6 maç üst üste galibiyetle Emre Belözoğlu'nun rekorunu geçmiş oldu. Akdeniz ekibi 50 puanla zirve hattına yaklaşırken Emre Belözoğlu'nun takımının da 54 puanı bulunuyor. Başakşehir'in hedefi yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmek.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç teknik adam bu sezon takımının başında 25 maça çıktı. 14 galibiyet almayı başaran Emre Belözoğlu, 6 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi