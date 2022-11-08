Ve bir devrin sonu! Erol Bulut'un tahtı yıkıldı

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut'un tahtını Kayserispor'un hocası Çağdaş Atan yıktı. Atan, Erol Bulut'un ekibini mağlup ederek rakibinin iç sahada yenilmezlik serisini sona erdirdi.



ÇAĞDAŞ ATAN, EROL BULUT'UN TAHTINI YIKTI

Süper Lig'in 13. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor, deplasmanda Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanarak 3 puanı aldı. Bu sonuçla Opta verilerine göre; Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 7 maç sonra ilk kez yenen Atan'ın ekibi Kayserispor, Erol Bulut'un ekibinin iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

EROL BULUT'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Erol Bulut, çalıştırdığı Gaziantep FK ile bu sezon ligde şu ana kadar 12 maça çıktı. Bulut, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve maç başına 1.25 puan ortalaması yakaladı.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARNESİ

Çağdaş Atan ise Kayserispor'un başında 13 lig maçına çıkarken, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Atan, bu sonuçlarla maç başına 1.77 puan ortalaması yakalamayı başardı.