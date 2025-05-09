Mauro Icardi, Süper Lig defterini kapatabilir. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve çalışmalarını ülkesi Arjantin'de sürdüren deneyimli forvet için birçok takım harekete geçti.

İtalyan basını da Mauro Icardi'yi isteyen kulübü resmen açıkladı.

ELVEDA MAURO ICARDİ

İtalyan basınında çıkan habere göre Serie A ekiplerinden Como, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Transferi Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'ın bizzat istediği belirtilirken Çizme ekibinin, Mauro Icardi için sarı kırmızılı takımın kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Mauro Icardi'ye ülkesi Arjantin'den de tekliflerin olduğu bildirilirken, oyuncunun sezon sonunda son kararını vereceği ve Süper Lig macerasını noktalayabileceği iddia edildi.

ICARDİ'NİN GALATASARAY GÜNLERİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar toplamda 87 maça çıktı. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda takımına 61 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

Oyuncunun sarı kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor.