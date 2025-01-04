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Spor

Ve bir devrin sonu! İrfan Can Kahveci transferi hayırlı olsun

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde formda geçiren İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. İrfan Can Kahveci'nin Ocak 2025'te istediği takımla görüşebilecek olması kafalarda yıldız isimle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. İrfan Can ise kariyeri hakkında kararını verdi. İşte yıldız oyuncunun imza atacağı takım...

Emre Sarı4 Ocak 2025 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! İrfan Can Kahveci transferi hayırlı olsun
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can Kahveci sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı La Liga devleri ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

İSPANYA'DAN BAŞKA TALİPLERİ VAR

İspanya basınındaki haberlere göre Villarreal ile Real Betis, İrfan Can Kahveci için nabız yoklamaya başladı. İki ekibinde kış transferi dönemi için Fenerbahçe ile görüşmeye şimdiden başladığı öğrenildi. Yıldız orta sahanın da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kulüplerin anlaşması durumunda bu transferde imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 21 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 3 gole katkı yaptı.

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