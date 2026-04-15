  • Ve bir devrin sonu! Jose Mourinho kaderinden kaçamadı
Ve bir devrin sonu! Jose Mourinho kaderinden kaçamadı

Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho'nun kabusu sona ermedi. Lig bitimine 5 hafta kala tecrübeli teknik adam, kritik bir viraja giriyor. Benfica yönetimi, Jose Mourinho ile yollarını ayırmayı gündemine aldı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ15 Nisan 2026 Çarşamba 11:16
Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, ülkesine dönerek Benfica ile kariyerini devam ettirdi fakat Portekizli teknik adamın ise kabusu sona ermedi.

Ligde namağlup serisini sürdürmesine rağmen şampiyonluk yolunda havlu atan Benfica'nın yeni hedefi ligi ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılmak.

Portekiz basınında çıkan iddialara göre; Benfica yönetimi, Mourinho'ya ültimatom verdi. Yönetim, lig bitiminde takımın ikincilik hedefine ulaşamaması halinde tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

JOSE MOURINHO'NUN KADER SINAVI!

Jose Mourinho, 19 Nisan'da Sporting ile ikincilik için kritik bir randevuya çıkacak. Mourinho'lu Benfica, bu maçtan 3 puanla ayrılamaması halinde Şampiyonlar Ligi biletini büyük oranda kaybetmiş olacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Benfica'nın başında 40 maça çıkan Mourinho, 24 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

