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Spor

Ve bir devrin sonu! Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

Medipol Başakşehir futbolcusu Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde bir çok ünlü kulüpte oynayan yıldız futbolcu 34 yaşında emeklilik kararı aldı.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı
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35 yaşındaki yıldız futblcu, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

"Unutulmaz anlarla ve duygularla dolu harika bir maceraydı. Formasını giydiğim kulüpler olan Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'e, beni destekleyen teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ailem ve en yakın arkadaşlarıma da en özel teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günden bu yana bu harika macerada bana destek oldular ve hem iyi günlerde, hem kötü günlerde bana sevgilerini gösterip dayanak oldular.

Şimdi güzel eşime Amine, iki güzel kızım Eda ve Ela ile birlikte hayatın bana getireceği güzel şeylere odaklanıyor olacağım."

SADECE 70 DAKİKA SÜRE ALDI

Almanya'da doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan Mesut Özil, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kalmıştı.

Sezonun sonlarına doğru istediği süreyi alamayan yıldız isim, transfer sezonunda Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, bu sezon Süper Lig'de 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.

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