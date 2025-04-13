İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bir devrin sonu! Montella resmen geri dönüyor
Spor

Ve bir devrin sonu! Montella resmen geri dönüyor

2023 yılında A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella EURO 2024'te çeyrek final görmüştü. Milliler ile geçirdiği yaklaşık 2 senede başarılı grafik çizen İtalyan hoca için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yakın zamanda A Milli Takım'ın başından ayrılabilir. İşte Vincenzo Montella haberinin detayları...

Emre Sarı13 Nisan 2025 Pazar 22:31 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Montella resmen geri dönüyor
ABONE OL

2023 yılında A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella EURO 2024'te çeyrek final görmüştü. Milliler ile geçirdiği yaklaşık 2 senede başarılı grafik çizen İtalyan hoca için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yakın zamanda A Milli Takım'ın başından ayrılabilir. Beşiktaş ile adı geçen Montella'nın yeni adresini İtalyan basını duyurdu.

ROMA GELECEK SEZON İÇİN İSTİYOR

Vincenzo Montella futbolculuk döneminde efsanesi olduğu ve teknik direktörlüğünün ilk yıllarında kısa bir dönem çalıştırdığı Roma'ya bir kez daha imza atmaya çok yakın. İtalyan basınında çıkan haberlerde; Claudio Ranieri ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşan başkent ekibinde hedefteki ismin Vincenzo Montella olduğu aktarıldı.

Daha önce verdiği bir röportajda da Roma'dan gelecek teklife hayır diyemeyeceğini açıklayan Vincenzo Montella'nın sezon sonunda eski takımının başına geçmesi bekleniyor.

MİLLİLERLE 21 MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın başında 21 maçta görev yapan Vincenzo Montella aldığı 11 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 1.75 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.