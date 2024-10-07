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  • Ve bir devrin sonu! Semih Kılıçsoy Kartal'ın kasasını dolduracak
Spor

Ve bir devrin sonu! Semih Kılıçsoy Kartal'ın kasasını dolduracak

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en çok skor üreten oyuncusu olan Semih Kılıçsoy bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. Genç yeteneğe İngiltere'den talip var. Yaz transfer döneminde gelen tekliflere rağmen satılmayan milli futbolcu devre arasında takımdan ayrılacak. İşte Semih Kılıçsoy'a talip olan takım...

7 Ekim 2024 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Ve bir devrin sonu! Semih Kılıçsoy Kartal'ın kasasını dolduracak
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en çok skor üreten oyuncusu olan Semih Kılıçsoy bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. Genç yeteneğe İngiltere'den talip var. Yaz transfer döneminde gelen tekliflere rağmen satılmayan milli futbolcu devre arasında takımdan ayrılacak.

SEMİH KILIÇSOY'A ADADAN SÜRPRİZ TALİP

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Ada basını, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın 19 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağını aktardı. Birmingham ekibinin ocak ayında transferi sonlandırmak istediği ve Beşiktaş ile bonservis pazarlığında olduğu ifade edildi.

ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi, Semih Kılıçsoy için bonservis teklifini belirledi. Ada temsilcisinin milli futbolcu için Beşiktaş'a 15 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin beklentisinin ise 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi. Semih Kılıçsoy'un ise transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Genç oyuncunun iki takımın anlaşmasını beklediği öğrenildi.

10 MAÇTA 2 ASİST KATKISI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maçta 425 dakika süre alan Semih Kılıçsoy gol sevinci yaşayamadı. Genç futbolcu takım arkadaşlarına ise 2 gol pası vermeyi başardı.

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