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  • Ve bir rüya gerçek oldu: Alexis Sanchez ile 2 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yılın transferi
Spor

Ve bir rüya gerçek oldu: Alexis Sanchez ile 2 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yılın transferi

Inter ile sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor. Süper Lig'den bir ekip de Alexis Sanchez için devreye girdi.

16 Haziran 2024 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Ve bir rüya gerçek oldu: Alexis Sanchez ile 2 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yılın transferi
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İtalya ekiplerinden Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez, boşa düştü. Serie A devinin, Şilili yıldız ile devam etmek istemediği aktarıldı. 35 yaşındaki yıldız forvet, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ALEXİS SANCHEZ SÜPER LİG YOLUNDA

Şili basınının iddiasına göre; Kendisine yeni bir heyecan arayan Alexis Sanchez'e, Trabzonspor talip oldu. Karadeniz ekibinin, yıldız futbolcu ile temasa geçtiği öğrenildi. Öte yandan; Deneyimli oyuncuya 2 yıllık bir kontrat önerileceği de öne sürüldü. Haberde, Alexis Sanchez de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER RAKİP FAZLA!

Udinese, Parma ve MLS ekiplerinden Inter Miami'nin de Şilili yıldız için devrede olduğu aktarıldı. Haberin detaylarında Alexis Sanchez'in eski kulübü Udinese'nin yıllık 2 milyon euroluk bir sözleşme önereceği yazıldı.

INTER İLE ŞAMPİYON OLDU

Bu sezon Serie A'da şampiyon olan Inter formasıyla 33 maçta süre alan Şilili futbolcu, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

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