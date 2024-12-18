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Spor

Ve bitti bu iş! Abdülkadir Ömür resmen geri dönüyor: Yılın transferi

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon ara transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yolunu tutan 25 yaşındaki genç oyuncu, Ada macerasını noktalamaya hazırlanıyor. İşte Abdülkadir Ömür haberinin ayrıntıları…

18 Aralık 2024 Çarşamba 08:16 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Abdülkadir Ömür resmen geri dönüyor: Yılın transferi
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Abdülkadir Ömür'ün İngiltere günleri istediği gibi gitmiyor. Takımıyla ligde son sıraya demir atan ve performansında da düşüş yaşayan on numara için, sürpriz bir transfer detayı ortaya çıktı.

Buna göre Abdülkadir Ömür'ü Süper Lig'de iki kulüp radarına aldı ve ocak ayında oyuncuyu takıma kazandırmak istiyorlar. Abdülkadir Ömür de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken transferde yarış iyice kızıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNÜYOR

Abdülkadir Ömür için Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Başakşehir'in, harekete geçtiği öne sürüldü. Özellikle Başakşehir'in, Abdülkadir Ömür için bir adım önde olduğu belirtilirken, transferde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.

Tarafların anlaşması halinde Abdülkadir Ömür Süper Lig'e dönerek yeni takımına imzayı atacak. Böylece Ömür de yeniden Süper Lig'de kendisini bulmak istiyor.

HENÜZ GOLÜ YOK

Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City formasıyla 19 resmi müsabakada boy gösterdi. Bu maçlarda henüz gol katkısı veremeyen Abdülkadir, sadece 1 asist yaptı.

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