Ve bitti bu iş! Abdülkadir Ömür transferi hayırlı olsun

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür için yolun sonu göründü. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerde şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür, Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN AYRILIK KARARI

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sürpriz bir karar aldı. 23 yaşındaki başarılı oyuncunun sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

AVRUPA HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonlarda da birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak gelen teklifler reddedilmişti. Bordo-mavililerden sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan genç oyuncuya özellikle Fransa ve İspanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1982 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Ömür, Trabzonspor kariyerinde ise bugüne kadar toplam 186 maça çıktı.