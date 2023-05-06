Ve bitti bu iş! Abdülkadir Ömür transferi hayırlı olsun

Uzun süredir Trabzonspor'dan ayrılıp Avrupa takımlarında boy göstermek isteyen Abdülkadir Ömür için harekete geçildi. İtalya takımlarından Napoli'nin ilgisi bilinirken, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın da milli oyuncu için devrede olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AVRUPA HAYALI GERÇEK OLUYOR

2021/2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 38 yıl sonra kupaya uzanmanın sevincini yaşamıştı. Bu başarının öncülerinden biri olan Abdülkadir Ömür, yıllardır gerçekleştirmeyi planladığı Avrupa hayaline kavuşmak istiyor.

İTALYA, FRANSA VE HOLLANDA'DAN İLGİ VAR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Abdülkadir'e yoğun ilgi gösterirken aynı zamanda Napoli ve Ajax'ın da birçok Süper Lig maçına gözlemci gönderdiği aktarıldı.

BÜYÜK TEKLİF KAPIDA

23 yaşındaki yıldız oyuncu için 15 milyon avroluk bir değer biçilirken ilgili takımlarından bu seviyede bir teklif yapacağı öğrenildi.

Star Gazetesi