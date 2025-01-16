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Spor

Ve bitti bu iş! Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun

Süper Lig'de ilk devreye damga vuran Ahmed Kutucu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği yıldız forvet Eyüpspor'dan ayrılabilir. İşte Ahmed Kutucu haberinin detayları...

Emre Sarı16 Ocak 2025 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun
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Süper Lig'de ilk devreye damga vuran Ahmed Kutucu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği yıldız forvet Eyüpspor'dan ayrılabilir. Almanya ve İspanya'dan talipleri olan milli futbolcu için ligimizin devleri de hamle yapacak. Eyüpspor'un da teklifleri değerlendirmeye alacağı ve beklediği rakam gelirse transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında.

ALMANYA VE İSPANYA'DAN TALİPLERİ VAR

Ahmed Kutucu yeniden Avrupa'ya dönebilir. Almanya'nın başarılı ekiplerinden Leipzig ve İspanya'dan Real Betis 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Avrupa'da yeniden forma giymeye sıcak bakan milli futbolcunun gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi.

SÜPER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Öte yandan Ahmed Kutucu için Süper Lig'in dört büyükleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da takipte olduğu biliniyor. Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

14 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 19 maçta sahaya çıkan Ahmed Kutucu takımı adına 9 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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