Kariyerini Villarreal'de sürdüren ve geçtiğimiz sezon La Liga'ya damga vuran Alexander Sörloth, birçok dev kulübü peşine taktı. Yaz transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan Norveçli futbolcu için sürpriz gelişme duyuruldu.

AVRUPA'DA ALEXANDER SÖRLOTH YARIŞI

İspanyol basınının iddiasına göre; Atletico Madrid, Alexander Sörloth transferini bitirmeye oldukça yaklaşmışken yıldız oyuncuya sürpriz talipler çıktı. Premier Lig'den West Ham ve İtalya'dan Roma, Norveçli golcü için devreye girdi. İki takımda deneyimli forvet için 38 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkardı.

GÖNLÜ ATLETİCO'DAN YANA

Çıkan bu taliplerin ardından Sörloth, Atletico'nun ilgisine sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Madrid ekibin resmi teklifi yapmasıyla transferin bitmesi bekleniyor.

NEREDEYSE GOL KRALI

28 yaşındaki santrfor, ligde çıktıı 34 maçta 23 gol attı ve La Liga gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise 1 gol farkla Artem Dovbyk yer alıyor.

Star Gazetesi