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Spor

Ve bitti bu iş! Alexander Sörloth transferi hayırlı uğurlu olsun

Norveç Milli Takım futbolcusu Alexander Sörloth bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrasında birçok takımdan transfer teklifi aldı. Kariyeri hakkında kararını veren golcü oyuncu imzayı atıyor. İşte Alexander Sörloth'un yeni takımı...

Star Gazetesi5 Haziran 2023 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Alexander Sörloth transferi hayırlı uğurlu olsun
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Türkiye kariyerinde Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de önemli bir iz bırakmıştı. Transfer döneminde birçok takımla adı anılan Norveçli yıldız gelecek sezon için kararını verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde eden Real Sociedad başarılı futbolcunun bonservisini satın alıyor.

ALEXANDER SÖRLOTH İMZALIYOR

27 yaşındaki futbolcu, takımı Real Sociedad ile iyi bir sezonu geride bıraktı. LaLiga'yı 4'üncü sırada bitiren Sociedad, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Alexander Sörloth'u kadrosunda tutmak isteyen İspanyol ekip oyuncuyla anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu Sociedad'a bonservisiyle birlikte transfer olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu, Real Sociedad'da geçiren Alexander Sörloth 46 maça çıktı. 37 kez ilk 11'de şans bulan başarılı oyuncu 16 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi

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