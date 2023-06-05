Ve bitti bu iş! Alexander Sörloth transferi hayırlı uğurlu olsun

Türkiye kariyerinde Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de önemli bir iz bırakmıştı. Transfer döneminde birçok takımla adı anılan Norveçli yıldız gelecek sezon için kararını verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı elde eden Real Sociedad başarılı futbolcunun bonservisini satın alıyor.

ALEXANDER SÖRLOTH İMZALIYOR

27 yaşındaki futbolcu, takımı Real Sociedad ile iyi bir sezonu geride bıraktı. LaLiga'yı 4'üncü sırada bitiren Sociedad, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Alexander Sörloth'u kadrosunda tutmak isteyen İspanyol ekip oyuncuyla anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu Sociedad'a bonservisiyle birlikte transfer olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu, Real Sociedad'da geçiren Alexander Sörloth 46 maça çıktı. 37 kez ilk 11'de şans bulan başarılı oyuncu 16 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi