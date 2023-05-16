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Spor

Ve bitti bu iş! Alexander Sörloth'tan 3,5 yıllık imza, transfer hayırlı olsun

Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu Alexander Sötloth'un adresi belli oluyor. Hakkında birçok transfer iddiası çıkan yıldız oyuncu Alexander Sörloth, imzayı atıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Mayıs 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Alexander Sörloth'tan 3,5 yıllık imza, transfer hayırlı olsun
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RB Leipzig'in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, kiralık olarak LaLiga ekiplerinden Real Sociedad'ta forma giyiyor. Gösterdiği performans ile taraftarın sevgili olan Sörloth'un bonservisinin alınması bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH İLE 3.5 YILLIK İMZA

RB Leipzig ile Bundesliga'da vasat altı bir performans gösteren Alexander Sörloth, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılmıştı. Bunun üzerine oyuncunun tekrar Türkiye'ye dönmesini istemeyen Leipzig yönetimi, Norveçli yıldızı Real Sociedad'a kiralamıştı. Burada gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Sörloth'un bonservisi alınmak isteniyor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR OLMAMIŞTI

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile tekrardan sahneye çıkan yıldız oyuncu Alexander Sörloth, 20 milyon euroluk bonservis bedeli ile RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. O süreçten beri Türkiye'den hem Trabzonspor ile hem de Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Fakat yıldız oyuncu tercihini LaLiga'dan yana kullanmıştı. Real Sociedad'ın yıldız oyuncuyu 3.5 yıllığına kadroya katmak istediği belirtildi.

ALEXANDER SÖRLOTH'UN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Real Sociedad forması ile 42 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 14 gol atıp 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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