Altay Bayındır, Manchester United'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in gelmesiyle birlikte daha fazla forma şansı bulsa da başarılı bir performans ortaya koyamadı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren İngiliz ekibi takımda köklü bir değişikliğe gitme kararı alırken takımdan ayrılacak futbolcuların arasında Altay Bayındır isminin de yer aldığı öğrenildi.

ALTAY BAYINDIR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Ruben Amorim'in gelecek sezon için en az 1 kaleci transferi istediği İngiliz basınındaki haberlerde yer aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın Altay Bayındır ile birlikte Andre Onana ile de vedalaşması beklenirken, transfer için ilk adayın Roma file bekçisi Mile Svilar olduğu belirtildi.

YENİDEN SÜPER LİG'E DÖNECEK

Altay Bayındır için ise iki sezonluk Premier Lig deneyiminin ardından kariyerine yeniden Süper Lig'de devam edebileceği aktarıldı. 27 yaşındaki kaleciye Türk takımlarının ilgisi olduğu ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi. Altay Bayındır'ın ise önceliğinin as kaleci olabileceği bir kulübe gitmek olduğu yazıldı.

2 SEZONDA 11 MAÇ

Manchester United ille 2 sezonda yalnızca 11 maça çıkan Altay Bayındır ağlara giden 20 gole engel olamazken, 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.