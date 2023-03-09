Ve bitti bu iş! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun...

Türk futbolunun başarılı eldivenlerinden Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki sözleşmesinin son senesine girmiş durumda. Avrupa'dan başta Ajax olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi alan başarılı oyuncu için kulübü Fenerbahçe de teklifini sundu. Sarı lacivertliler yerli statüsünde bulunan Altay Bayındır'ı kaybetmek istemiyor.

ALTAY BAYINDIR TEKLİFİ KABUL ETTİ

Akşam'ın aktardığı haberde Altay Bayındır Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Sarı lacivertliler bu ay içerisinde 24 yaşındaki oyuncuyla imzaları atmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın isimlerin bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.

ALTAY BAYINDIR'A TEPKİLER VARDI

Bu sezon sarı lacivertli formayla inişli çıkışlı sezon geçiren 24 yaşındaki kaleciye Kadıköy'deki maçlarda zaman zaman tepkiler olmuştu. Protestolara maruz kalan Altay Bayındır'ın arkasında duran teknik direktör Jorge Jesus oyuncuya şans vermeye devam etti.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Altay Bayındır hem ligde hem de Avrupa maçlarında kaleyi korudu. Performans olarak inişli çıkışlı performans gösteren başarılı eldiven 2 maça daha çıkması halinde Fenerbahçe'deki en fazla oynadığı sezonunu geçirecek. Altay, daha önceki sezonlarda en fazla 35 maçta forma şansı bulmuştu.