İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9571
  • EURO
    20,0015
  • ALTIN
    1105.73
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve bitti bu iş! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun...
Spor

Ve bitti bu iş! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun...

Sözleşmesinin son senesine giren Altay Bayındır için başta Avrupa olmak üzere bir çok kulüpten transfer teklifi geliyor. Milli eldiven için kulübü Fenerbahçe de teklifini sundu. Altay Bayındır da son kararını verdi. İşte detaylar...

aksam.com.tr9 Mart 2023 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun...
ABONE OL

Türk futbolunun başarılı eldivenlerinden Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki sözleşmesinin son senesine girmiş durumda. Avrupa'dan başta Ajax olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi alan başarılı oyuncu için kulübü Fenerbahçe de teklifini sundu. Sarı lacivertliler yerli statüsünde bulunan Altay Bayındır'ı kaybetmek istemiyor.

ALTAY BAYINDIR TEKLİFİ KABUL ETTİ

Akşam'ın aktardığı haberde Altay Bayındır Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Sarı lacivertliler bu ay içerisinde 24 yaşındaki oyuncuyla imzaları atmaya hazırlanıyor. Kulübe yakın isimlerin bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.

ALTAY BAYINDIR'A TEPKİLER VARDI

Bu sezon sarı lacivertli formayla inişli çıkışlı sezon geçiren 24 yaşındaki kaleciye Kadıköy'deki maçlarda zaman zaman tepkiler olmuştu. Protestolara maruz kalan Altay Bayındır'ın arkasında duran teknik direktör Jorge Jesus oyuncuya şans vermeye devam etti.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Altay Bayındır hem ligde hem de Avrupa maçlarında kaleyi korudu. Performans olarak inişli çıkışlı performans gösteren başarılı eldiven 2 maça daha çıkması halinde Fenerbahçe'deki en fazla oynadığı sezonunu geçirecek. Altay, daha önceki sezonlarda en fazla 35 maçta forma şansı bulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.