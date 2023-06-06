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Spor

Ve bitti bu iş! Anderson Talisca'yı resmen duyurdular

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca kulübü Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu için birçok takım devrede. Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşünen Anderson Talisca'nın yeni adresi Türkiye de olabilir. İşte detaylar...

6 Haziran 2023 Salı 09:02 - Güncelleme:
Ve bitti bu iş! Anderson Talisca'yı resmen duyurdular
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın kaçan şampiyonluk sonrası takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Başarılı futbolcu için ise eski kulübü Beşiktaş hareket geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Anderson Talisca için devrede olduğu iddia edildi.

ANDERSON TALİSCA MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

29 yaşındaki futbolcu kendisine takım bulması için menajerine talimat verdi. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Anderson Talisca geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile gerginlik yaşadı. Şampiyonluğun kaçmasıyla birlikte de Brezilyalı yıldız ayrılığı kafasına koydu.

BEŞİKTAŞ RESMEN DEVREDE

Siyah beyazlı taraftarların çok sevdiği Anderson Talisca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili şampiyonluk paylaşımında bulunmuştu. İki tarafında hala bağlarının kuvvetli olması transferde Beşiktaş'ın harekete geçmesine sebep oldu. Siyah beyazlılar yaz transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için uğraş verecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Brezilyalı sol ayak, bu sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıktı. 25 kez ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, 21 gol, 2 asistlik istatistiğe imza attı.

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